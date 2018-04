Mercado aposta na queda de 0,25 ponto na Selic A taxa básica de juros brasileira deverá ser reduzida em 0,25 ponto porcentual, de 12,75% para 12,50% ao ano, na reunião de abril do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Esta é a previsão da maioria dos economistas ouvidos pela reportagem. No levantamento, foram consultadas 51 instituições e apenas 2 responderam que a diretoria da autoridade monetária tomará uma decisão mais ousada neste mês, cortando a Selic em 0,5 ponto, o que faria a taxa atingir 12,25% ao ano. Para a corrente majoritária dos especialistas, o corte de 0,25 ponto será mantido em abril porque o cenário avaliado pelo Banco Central pouco mudou: inflação em nível bastante confortável e recuperação da atividade econômica. Somado a estes fatos está a continuidade da análise, por parte do BC, dos efeitos que a política monetária, com seguidos cortes, estaria trazendo à economia brasileira. A autoridade monetária entende que o benefício dos cortes acumulados desde setembro de 2005 ainda não entrou integralmente na economia. 'Não acredito que o BC vá acelerar novamente o processo de cortes porque as questões levantadas para a redução de 0,25 ponto, como a da demanda, continuam presentes', observa o economista-chefe da Nobel Asset Management, Daniel Chrity. As informações são do Jornal da Tarde.