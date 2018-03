Mercado aposta que dólar valerá R$ 2,20 no fim do ano As apostas do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2007 são de R$ 2,20 por dólar, segundo apontou a pesquisa semanal Focus, divulgada hoje pelo Banco Central (BC). Na semana passada, o mercado havia projetado taxa de R$ 2,25 para o final do ano. A queda na projeção pôs fim a uma seqüência de sete semanas seguidas de estabilidade destas previsões em R$ 2,25. As estimativas de taxa média de câmbio para este ano, por sua vez, continuaram estáveis em R$ 2,20 pela terceira semana consecutiva. Para o final deste mês, as estimativas de câmbio não se alteraram e prosseguiram em R$ 2,15. Hoje, o dólar comercial terminou o dia valendo R$ 2,151, taxa praticamente igual à prevista pelo mercado para o final do mês e bastante próxima também à taxa projetada para o final do ano. Assim, se o mercado acertar em suas apostas, os investimentos em dólar não devem apresentar boa rentabilidade em 2007.