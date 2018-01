Mercado atento à divulgação da ata do Fed O dado mais importante para o mercado financeiro é a divulgação da ata do Banco Central dos Estados Unidos (Federal Reserve/Fed), referente à reunião realizada no dia 31 de janeiro. EUA/Fed - O Banco Central dos Estados Unidos (Federal Reserve/Fed) divulga, às 16 horas, a ata da reunião do dia 31 de janeiro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). EUA/Indicadores - A Conference Board divulga, ao meio-dia, o índice dos indicadores antecedentes da economia dos Estados Unidos de janeiro. BC/Setor Externo - O Banco Central divulga, às 10h30, nota com os dados das contas externas brasileiras em janeiro. Tesouro/LTN/NTN-F - O Tesouro realiza leilão de venda tradicional de Letras do Tesouro Nacional (LTN) - títulos prefixados - e de Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F) - prefixadas com pagamento periódico de juros. Tesouro/NTN-B - O Tesouro realiza a primeira etapa do leilão tradicional de venda de Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) - títulos pós-fixados indexados ao IPCA.