Mercado avalia dado sobre o total de vagas criadas nos EUA São Paulo, 9 de abril - Hoje o dia pode ser de repercussão dos dados sobre o número de vagas criadas no mercado de trabalho norte-americano que foram divulgados na sexta-feira - feriado no Brasil e quando as bolsas de Nova York não funcionaram. No mercado interno, além da atenção dos investidores permanecer nos Estados Unidos, eles também poderão acompanhar o desempenho da inflação brasileira. IGP-DI/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de março. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da primeira quadrissemana de abril. Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. Balança Comercial/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o saldo da balança comercial da primeira semana de abril. Balanços/Brasil - A Aracruz inicia a temporada de divulgação de balanço referente ao primeiro trimestre de 2007.