Mercado avalia dados de inflação São Paulo, 10 de abril - O assunto do dia é inflação, a começar pela divulgação do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). Além disso, os investidores devem avaliar as projeções do mercado financeiro para a inflação oficial do governo, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que será divulgada pelo Banco Central dentro da pesquisa semanal Focus. FGV/IPC-S - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S da primeira quadrissemana de abril. No fechamento de março, o indicador fechou em alta de 0,22%. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. Balança comercial - O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial da primeira semana de abril. Balanços/EUA - A Alcoa, líder mundial na produção e transformação de alumínio, divulga seu balanço referente ao primeiro trimestre deste ano.