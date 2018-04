Mercado avalia índice de preços ao produtor dos EUA São Paulo, 17 de outubro - As atenções do mercado devem se concentrar hoje no índice de preços ao produtor norte-americano, um dos dados mais observados pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) para avaliar a atividade econômica e definir a taxa de juros do país. Outro destaque hoje é o presidente do Fed, Ben Bernanke, que discursa pela manhã. Bernanke falou também ontem, em evento no Arizona, mas manteve em seu discurso apenas o tema original, regulamentação do setor bancário, e por isso não influenciou os mercados. EUA/Inflação - O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de setembro às 9h30 (horário de Brasília). Economistas prevêem deflação de 0,3% em setembro, ante inflação de 0,1% em agosto. A previsão para o núcleo do índice, que exclui os preços de energia e alimentos, é de alta de 0,9%, contra queda de 0,4% no mês anterior. EUA/Discursos - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, fala em um workshop para jornalistas promovido pelo Fed de Minneapolis, às 10h30 (horário de Brasília). Às 13 horas (de Brasília), o presidente do Fed de Minneapolis, Gary Stern, fala no mesmo workshop. Também às 13 horas (de Brasília), a diretora do Fed Susan Bies participa de painel sobre as perspectivas da economia durante a conferência da American Bankers Association, em Phoenix (Arizona). EUA/Varejo - Às 9h55 (horário de Brasília), a Instinet divulga o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista norte-americano na semana até 14 de outubro. EUA/Tesouro - Às 10 horas (horário de Brasília), o Departamento do Tesouro dos EUA divulga os dados do fluxo de capitais de e para os EUA em agosto. EUA/Indústria - Às 10h15 (horário de Brasília), o Federal Reserve (banco central dos EUA) divulga os dados da produção industrial em setembro. EUA/Imóveis - Às 14 horas (horário de Brasília), a Associação Nacional das Construtoras de Casas (NAHB) divulga seu índice de atividade de outubro. IBGE/Varejo - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta às 9h30 os resultados do comércio varejista em agosto.