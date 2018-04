Mercado avalia resultados corporativos nos EUA São Paulo, 19 de abril - Os balanços das companhias norte-americanas devem ficar no centro das atenções dos investidores. Além disso, os participantes de mercado podem repercutir a definição do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a Selic de abril, divulgada no fim da noite de ontem, quando o juro básico brasileiro passou de 12,75% ao ano para 12,5%. Todos os horários de divulgação de dados e eventos no exterior são de Brasília. EUA/Balanços - As empresas Altria, AMD, Bank of America, Continental Airlines, Fairchild Semiconductor, Google, Hershey, Merck, Merrill Lynch, Nasdaq, Nucor, Schering-Plough e Southwest Airlines divulgam balanços trimestrais nos Estados Unidos. EUA/Auxílio-Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 14 de abril. EUA/Indicador Antecedente - A Conference Board divulga, às 11 horas, o índice dos indicadores antecedentes da economia referente a março nos Estados Unidos. EUA/Gás - O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até 13 de abril. EUA/Atividade - O Fed de Filadélfia divulga, às 13 horas, seu índice de atividade regional referente a março. EUA/Oferta Monetária - O Fed divulga, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até 9 de abril. EUA/Fed de San Francisco - A presidente do Fed de San Francisco, Janet Yellen, discursa sobre desenvolvimento comunitário durante almoço a se realizar como parte da conferência anual sobre desenvolvimento de comunidades do Greenlining Institute, em Los Angeles. Bovespa/Novo Mercado - A Bematech, líder em equipamentos de automação, estréia no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).