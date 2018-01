Mercado brasileiro não abre, mas EUA divulgam dados importantes São Paulo, 15 de junho - O dia é de feriado no Brasil, e por isso os mercados domésticos estarão fechados, mas os investidores não deixarão de avaliar os indicadores a serem divulgados nos EUA. Os mais importantes deles são os dados sobre a produção industrial e o número de pedidos de auxílio-desemprego. Ambos podem reforçar ou diminuir o impacto do índice de preços ao consumidor, divulgado ontem, que apontou inflação maior do que a prevista. EUA/Indústria - Às 10h15, o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulga a variação da produção industrial e a taxa de utilização da capacidade industrial, ambos os dados referentes ao mês de maio. Em abril, a produção cresceu 0,8% e a utilização da capacidade era de 81,9%. Mais cedo, às 9h30, o Fed de Nova York divulga o índice Empire State, de atividade industrial regional, referente a junho. E o Fed de Filadélfia divulga seu índice de atividade regional de junho às 13 horas. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos EUA divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 10 de junho. Na semana até 3 de junho foram feitos 302 mil pedidos, 35 mil a menos do que na semana precedente. EUA/Gás natural - Às 11h30, o Departamento de Energia divulga o nível dos estoques de gás natural na semana até 9 de junho. EUA/Fluxo de capitais - Às 10 horas, o Departamento do Tesouro divulga os dados do fluxo de capitais de e para os EUA em abril. EUA/Moeda - Às 17h30, o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulga os dados da oferta monetária na semana até 10 de junho.