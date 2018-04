Mercado chinês registra quarto recorde consecutivo Empresas relacionadas ao setor aéreo registraram alta no mercado chinês - em razão da queda dos preços do combustível para avião - e lideraram os ganhos da bolsa, que teve seu quarto dia seguido de alta recorde. O Xangai Composto da Bolsa da China subiu 0,8% e fechou aos 3.319,14 pontos. Já o Shenzhen Composto teve alta de 1,4%, terminando com 876,84 pontos. Air China subiu 1,7%; China Eastern Airlines avançou 4% e Shanghai Airlines teve alta de 3,7%. Operadoras de aeroportos também tiveram bom desempenho. Shanghai International Airport teve aumento de 7,2% e Shenzhen Airport registrou alta de 4,7%. Na contramão do mercado, Shanghai Automotive caiu 1,1%, apesar de ter divulgado que espera alta expressiva em seu resultado líquido no primeiro trimestre. Anhui Guofeng Plastic Industry subiu 4,8%. A queda do dólar ontem, ocasionada pelos dados que revelaram recuo no setor de serviços nos EUA, resultou na valorização do yuan em relação à moeda norte-americana. No fim do dia, o dólar estava cotado a 7,7255 yuans no sistema automático de preços, de 7,7310 yuans do fechamento de quarta-feira. A Bolsa de Seul (Coréia do Sul) encerrou o dia estável. Os fortes ganhos de construtoras e de empresas de transporte foram ofuscados pelas baixas de siderúrgicas e bancos. O índice Kospi registrou leve alta de 0,1%, fechando aos 1.482,04 pontos, mas chegou a 1.485,77 pontos durante o pregão. Os papéis de construtoras subiram na medida em que os planos do governo para desaquecer o mercado imobiliário parecem recuar. Hyundai Engineering & Construction teve aumento de 3,9% e Samsung Engineering avançou 4,9%. As ações de transportadoras registraram novos ganhos em razão da expectativa de que as empresas do setor se beneficiarão do acordo de livre comércio com os EUA. Hanjin Transportation subiu 4,5% e Hanjin Shipping teve alta de 1,6%. Dentre as baixas, Posco recuou 2,3%. ?Há preocupações de que a Posco terá de baixar seus preços, já que houve queda do valor da matéria-prima?, disse Moon Jeong-Up, analista de Daishin Securities. Os papéis de bancos registraram baixas em razão da realização de lucros. Kookmin Bank caiu 1,6% e Shinhan Financial Group teve perdas de 2,1%. Na Austrália, o mercado fechou com leve queda, com a decisão dos investidores de realizar lucros antes do feriado prolongado de Páscoa. O índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney caiu 0,3%, fechando aos 6.077,1 pontos. As perdas do setor financeiro superaram os ganhos em papéis de algumas empresas de recursos naturais. Ações de bancos e de empresas do setor imobiliário - que registraram fortes altas ontem - recuaram nesta sessão. ANZ caiu 1%; Macquarie Goodman teve baixa de 2,1% e Westfield registrou queda de 0,6%. Produtoras de zinco e mineradoras de ouro tiveram alta, depois que os preços desses metais registraram aumento ontem. Zinifex avançou 2,3% e Newcrest subiu 0,3%. Oxiana teve aumento de 3,3%, também em razão das especulações sobre a mudança no controle da empresa, depois de 2% de seus papéis terem mudado de mãos no pregão de ontem. Já mineradoras que exploram um maior número de minérios registraram queda. BHP Billiton caiu 1% e Rio Tinto teve baixa de 0,8%. Rinker subiu 2,3% seguindo a aprovação, sob condições, da oferta de compra da mexicana Cemex. Toll Holdings avançou 3%. Realizações de lucros levaram o índice SET Composto da Bolsa de Bangcoc, Tailândia, a recuar 0,2%, fechando em 692,47 pontos. As realizações de lucros afetaram os papéis de bancos em antecipação ao feriado de três dias que começa amanhã. "A incerteza com a situação política do país também afetou os negócios. As pessoas estão preocupadas com os protestos e nervosas com alguma assembléia dos revoltosos durante a longa pausa", disse um analista da Finansa Securities. Kasikornbank caiu 1,4%, a mineradora de carvão e produtora de energia Banpu recuou 0,9%. Land & Houses ganhou 3,5% na expectativa de que o banco central corte o juro em 50 pontos-base quarta-feira. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, subiu 0,5%, e fechou aos 1.277,48 pontos, com realizações de lucro encobrindo a alta de 1,2% do índice ontem. O mercado operou no terreno negativo durante boa parte do dia, mas, nas últimas horas, ganhos de empresas ligadas ao governo e de algumas peso-pesadas levaram o índice a fechar positivo. Entre as principais perdas, Lion Diversified caiu 4%, KL Kepong recuou 2,4% e DiGi fechou em baixa de 1,1% devido a realização de lucros. Ekovest saltou 6,7%. A continuidade de compras de papéis de grandes companhias na expectativa de fortes ganhos levou o mercado de Cingapura ao segundo recorde seguido de alta. O índice Strait Times subiu 0,4% e fechou em 3.345,86 pontos. As empresas começam a divulgar seus balanços nas próximas semanas. Jurong Technologies foi a ação que obteve a maior alta, de 9,5%, por conta de rumores de que a companhia esteja sendo alvo de aquisição. As imobiliárias tiveram desempenhos variados. CapitaLand subiu 1,2%, Ascendas Reit ganhou 2%, mas City Developments recuou 1,3% devido a realização de lucros e Keppel Land perdeu 1%. Entre os bancos, OCBC avançou 2%, mas DBS caiu 0,9%. A decisão do Banco da Indonésia de manter a taxa de juro inalterada em 9% ao ano inspirou os investidores a realizarem lucros depois do recorde de alta do mercado ontem, fazendo o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta cair 1,4%, fechando aos 1.895,61 pontos. O fim de semana prolongado e o fraco impulso para os negócios nos demais mercados asiáticos também contribuíram para a queda. A mineradora de níquel Inco caiu 2,1%, Telkom perdeu 1%, Bank Mandiri recuou 1,8%. As Bolsas de Hong Kong, Manila (Filipinas) e Taipé (Taiwan) e não abriram devido a feriados locais. As informações são da Dow Jones.