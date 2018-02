Mercado concentra atenções em taxa de juros dos EUA São Paulo, 20 de setembro - Termina hoje a dúvida sobre a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Na última semana, o mercado aumentou as apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) não altere a taxa, atualmente em 5,25% ao ano. Se o Fed surpreender, contudo, e voltar a elevar os juros, o mercado deverá reagir negativamente. EUA/Juros - O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), reúne-se hoje para discutir a política monetária do país. Ao fim da reunião, será divulgada qual a taxa básica de juros norte-americana a partir de então. O horário habitual para o anúncio é às 15h15 (de Brasília). Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga às 7 horas a segunda prévia de setembro do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas a segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de setembro. EUA/Petróleo - Às 11h30 (horário de Brasília), o American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 16 de setembro. BC/Fluxo cambial - O Banco Central (BC) apresenta os dados parciais do fluxo cambial de setembro.