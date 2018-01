Mercado de ação deve continuar atento ao exterior, diz analista A repetição do bom desempenho das bolsas no próximo ano vai depender da continuidade do cenário externo favorável. "Se a China e outros países asiáticos continuarem crescendo em ritmo acelerado, se não houver crise global e se os Estados Unidos não entrarem na temida desaceleração econômica, a bolsa poderá chegar, numa projeção otimista moderada, a 55 mil pontos no fim de 2007", diz o administrador de investimentos, Fábio Colombo. Isso representa uma alta de 23,67%, ante os 44.473 pontos do fechamento da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ontem. Mas ele afirma que está bastante cauteloso com a bolsa paulista em 2007, porque é normal que, após um período tão longo de valorização, os investidores vendam seus papéis para realizar os lucros polpudos. Mesmo com a provável continuidade do corte dos juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em 2007, a expectativa é que as aplicações de renda fixa continuem oferecendo ganho bem acima da inflação. O economista-chefe e sócio da Gap Asset Management, Alexandre Maia, estima que a Selic, hoje de 13,25% ao ano, chegará a algo entre 11,5% e 12% em 2007. O cenário de corte das taxas favorece a caderneta de poupança. Enquanto os fundos são afetados, a caderneta mantém a rentabilidade. Segundo cálculos do professor de matemática financeira José Dutra Vieira Sobrinho, com a taxa básica de juros a 13,25% ao ano, a caderneta de poupança já rende acima dos fundos que cobram taxa de administração a partir de 3% ao ano; com a taxa básica a 12% ao ano, nível que poderá ser atingido em 2007, segundo analistas, a caderneta poderá superar fundos com taxa superior a 1,5%. Para o dólar, é esperada baixa oscilação. A grande oferta da moeda poderia derrubar as cotações da moeda de forma expressiva, mas a expectativa é que o Banco Central continue a controlar as cotações.