Mercado de ações de NY mantém queda após PIB As bolsas norte-americanas recuam, após iniciaram a sessão sem direção coesa, depois da divulgação de uma série de indicadores econômicos e balanços. A primeira prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre mostrou que a economia dos Estados Unidos cresceu 1,3%, o menor ritmo dos últimos quatro anos, e abaixo da previsão de +1,8%. Os custos da mão-de-obra continuam indicando alta, embora inferior à estimativa, enquanto o sentimento do consumidor da Universidade de Michigan caiu menos do que o esperado em abril, o que aliviou os ânimos. Paralelamente, a gigante do software Microsoft registrou salto de 65% nos lucros e ajuda a manter o Nasdaq em terreno positivo. Ao meio-dia (de Brasília), o Dow Jones caía 0,08%, o S&P 500 recuava 0,25% e o Nasdaq cedia 0,06%. Os papéis da Microsoft ganharam 5% após a companhia divulgar avanço de 65% no lucro do primeiro trimestre. O lucro líquido da companhia subiu para US$ 4,93 bilhões, ou US$ 0,50 por ação, em seu terceiro trimestre fiscal, graças ao crescimento de 32% no faturamento. Os analistas previam lucro de US$ 0,46 por ação sobre faturamento de US$ 13,89 bilhões. As ações da Amazon.com perdiam 3,2%, após os fortes ganhos recentes. As informações são da Dow Jones.