Mercado de ações opera em baixa em Nova York Os índices de ações norte-americanos Dow Jones e Standard & Poor's-500 operam em leve queda e o Nasdaq devolveu boa parte dos ganhos do início do pregão. Entre as componentes do Dow Jones, operadores destacaram o desempenho das ações da Merck, do setor farmacêutico; por volta das 15 horas, elas caíam 4,7%, em reação ao anúncio de decisões desfavoráveis de dois tribunais, na Louisiana e em New Jersey em processos relacionados ao antiinflamatório Vioxx. Às 15h25 (de Brasília), o Dow Jones recuava 0,07%, o Nasdaq avançava 0,06% e o S&P-500 operava em baixa de 0,07%. As informações são da Dow Jones.