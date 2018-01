Mercado de ações piora e Bovespa cai mais de 1% O mercado acionário brasileiro apresentou piora esta tarde, com os investidores vendendo ações para embolsar os lucros obtidos nos dois últimos dias, quando a Bolsa de Valores de São Paulo bateu recordes de pontos no encerramento dos negócios. Às 15h55, o Ibovespa, principal índice, perdia 1,32%, aos 45.839 pontos. Na mínima do dia, o índice caiu 1,38%. As ações de empresas ligadas aos preços de commodities puxam a baixa hoje: Vale do Rio Doce PNA recua 1,91%, CSN ON tem decréscimo de 1,84%, Usiminas PNA cede 3,06% e Gerdau PN perde 2,03%. Em Nova York, as bolsas de valores também operam em baixa, embora mais leve: o índice Dow Jones registra queda de 0,36% e o Nasdaq cai 0,42%.