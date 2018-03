Mercado de ações reduz perdas em Nova York O índice Nasdaq zerou as perdas e oscila em leve alta, enquanto o Dow Jones e o S&P-500 também tentam se recuperar nesta última hora de sessão, com os investidores mostrando um renovado interesse pelas ações do setor de tecnologia. Contudo, o restante do mercado segue sob pressão de baixa em meio à cautela relacionada com a alta das taxas de juro de longo prazo dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries), após nova rodada de fortes indicadores econômicos. "Havia muita volatilidade neste mercado ao longo da semana e isso é mais do mesmo", disse o estrategista de mercado da Jefferies & Co., Art Hogan. "Estamos tendo reações exageradas às notícias adicionais, seja de economia ou lucro", acrescentou. Às 18h23 (de Brasília), o índice Dow Jones perdia 13 pontos, ou 0,11%, o S&P-500 subia 4 pontos, ou 0,19% e o Nasdaq recuava 0,48 ponto, ou 0,03%. As informações são da Dow Jones.