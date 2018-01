Mercado de capitais deve ter bom desempenho no 2º mandato A expectativa dos economistas e profissionais do mercado financeiro é positiva para o segundo mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Nos últimos quatro anos, o volume de captações, o chamado mercado primário e que representa ingresso efetivo de dinheiro nas empresas, disparou e deve chegar a inéditos R$ 120 bilhões este ano, conforme projeções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), contra os R$ 26,4 bilhões registrados no último ano do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O volume estimado para 2006 é mais de duas vezes o orçamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o banco estatal que, tradicionalmente, é o principal financiador de projetos de longo prazo no País. No mercado secundário, o volume negociado nas bolsas de valores pulou da casa de R$ 1 bilhão por dia para cerca de R$ 2,5 bilhões, enquanto o índice Bovespa registrou valorização de quase 350% no atual governo. A grande dúvida é se o governo irá afrouxar a política fiscal e monetária para obter um crescimento mais vigoroso nos próximos quatro anos. Álvaro Bandeira, sócio da Ágora Corretora e representante da Apimec-Rio, avalia que o quadro é favorável, mas não tanto como foi o primeiro mandato. O executivo acredita que a economia internacional não está tão expansionista quanto foi nos últimos anos. "Mesmo assim, ainda existem boas oportunidades", afirmou. Economistas e profissionais do mercado financeiro são unânimes em afirmar que a principal virtude do governo Lula foi não alterar a política econômica. "Os investidores gostaram de saber que não importa quem está no governo, a política econômica não sofreria grandes mudanças. Isso dá segurança aos investidores", afirmou o economista Roberto Padovani, da Tendências Consultoria. Esse cenário, segundo ele, favorece operações de prazo mais longo como as do mercado de capitais. "As empresas agora têm um horizonte mais longo de previsibilidade. Isso estimula as companhias a buscarem formas mais baratas de financiamento", disse. O representante da Apimec, Álvaro Bandeira, também viu com bons olhos a decisão do governo Lula de não promover surpresas na condução da economia. Além disso, lembrou, o governo foi beneficiado ainda por uma fase global muito positiva. "As taxas de juros no exterior estavam baixas e, aqui no Brasil, muito atraentes", afirmou. O economista do Banco Modal, Alexandre Póvoa, também avalia que o governo Lula soube aproveitar bem o excesso de liquidez no cenário externo. A equipe econômica conseguiu quitar a dívida externa, o que deixou o Brasil menos vulnerável a crises internacionais. "No governo Fernando Henrique Cardoso, qualquer espirro lá fora, aqui virava uma pneumonia", brincou. Mas Póvoa destaca que, apesar do mercado de capitais ter se destacado no governo Lula, foi na gestão de Fernando Henrique Cardoso que se criou grande parte do arcabouço institucional que permitiu o desenvolvimento do mercado. Entre eles, a nova lei das Sociedades Anônimas, de 2001, e a criação do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Segundo ele, o crescimento veio agora porque a estabilidade veio junto com essa maior segurança regulatória. Os analistas acreditam também que o grande desafio do segundo mandato será a aprovação das reformas necessárias para sustentar um crescimento mais forte da economia brasileira. Entre elas, as reformas política, fiscal e a revisão previdenciária. Segundo eles, essas medidas iriam permitir uma queda mais forte dos juros no Brasil. Padovani acredita que atingir os 5% de crescimento prometidos pelo presidente Lula é outra meta ousada. Mas, se confirmada, será um fator a mais a impulsionar o mercado de capitais.