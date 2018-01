Mercado de cartões prevê crescer mais na baixa renda O cartão de crédito para a população de baixa renda, que recebe entre R$ 300 e R$ 499 por mês, é o que tem o maior potencial de mercado tanto em termos de número de plásticos como no volume de transações, revela estudo da Credicard. A expectativa é que 2006 feche com 80,1 milhões de cartões, 20% a mais do que no ano anterior, dos quais 18,5 milhões serão plásticos para a baixa renda. Neste segmento, a taxa de crescimento deverá atingir 22,8%. De acordo com o estudo, a previsão é de que os cartões de baixa renda deverão registrar maior taxa de acréscimo no faturamento. A receita do mercado total dos cartões em 2006 deve atingir R$ 155,6 bilhões, 22,2% a mais do que no ano passado. No segmento de baixa renda, no entanto, o faturamento previsto é de R$ 10,3 bilhões, quase 25% maior do que em 2005. ?Existe uma capacidade instalada que tende a virar consumo?, prevê o diretor executivo de Marketing da Credicard, Fernando Chacon. Para ele, a o segmento de baixa renda é o único nicho de mercado com capacidade de crescimento nos níveis que a indústria de cartões registrou até hoje.