Mercado de juros abre estável e monitora cenário externo O mercado de juros monitora hoje o comportamento do dólar e do mercado internacional - que encerrou a semana passada com um viés negativo, por causa dos indicadores que mostraram forte desaquecimento da economia norte-americana. Essa piora de humor no exterior influenciou os negócios no mercado local na sexta-feira e deve manter os investidores cautelosos no início desta semana. O dólar iniciou o pregão em ligeira alta na roda de negócios da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) - às 9h55, a moeda americana avançava 0,09%, a R$ 2,169. Os juros futuros iniciaram o pregão eletrônico "de lado" - o contratos de DI (depósito interfinanceiro) de janeiro de 2008 tinha taxa de 12,71% ao ano, estável em relação ao fechamento da sexta-feira passada. Internamente, a expectativa do mercado de juros é com a divulgação da ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central da semana passada. O documento virá a público na manhã de quinta-feira. A ata deve deixar mais claro o motivo de o placar da decisão de reduzir os juros básicos para 13,25% ao ano não ter sido unânime, as razões que fizeram o corte de 0,5 ponto porcentual prevalecer e, quem sabe, sinalizar se está correta a avaliação do mercado de que o ritmo de corte vai ser reduzido daqui para a frente. Até lá, o mercado tende a ficar na defensiva, reagindo às oscilações no mercado internacional.