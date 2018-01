Mercado de olho em autoridades do Fed e a dado de imóveis São Paulo, 23 de março - A economia norte-americana pode continuar no centro das discussões nas mesas de operação dos mercados financeiros. Além de discursos previstos de três autoridades regionais do Fed, será divulgado o indicador de imóveis residenciais usados. Nos últimos dias, as preocupações dos investidores com o mercado de crédito imobiliário de alto risco (subprime) cresceram. Isso porque a inadimplência em hipotecas de alto risco disparou nos EUA e aumentou o temor de uma desaceleração brusca na economia norte-americana. EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis divulga, às 11 horas (de Brasília), o indicador de vendas de imóveis residenciais usados de fevereiro. EUA/Fed - Três autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) falam hoje: às 10h15, o presidente do Fed da Filadélfia, Charles Plosser, discursa em uma convenção de associação de bancos na Flórida; às 12h30, o presidente do Fed de Nova York, Timothy Geithner, fala durante o Simpósio de Mercados de Crédito do Fed de Richmond, na Carolina do Norte; e às 23h15, o diretor do Fed Frederic Mishkin fala sobre Dinâmicas da Inflação na Conferência Macroeconômica do Fed de San Francisco. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) referente à terceira quadrissemana de março. IPCA-15/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de março. Setor Externo/BC - O Banco Central divulga, às 10h30, nota do Setor Externo de fevereiro. Balanços/Brasil - A Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp) e a Vigor divulgam os resultados referentes ao exercício de 2006.