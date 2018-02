Mercado de olho na expectativa para produção industrial São Paulo, 14 de agosto - As expectativas de economistas de instituições financeiras sobre o PIB, a produção industrial, os juros e a inflação, que saem na pesquisa Focus do Banco Central, deverão requerer um pouco mais de atenção dos investidores. Isso porque a produção industrial de junho veio em queda de 1,7% em relação ao mês anterior e 0,60% abaixo da atividade apurada em junho de 2005. Pode ser, portanto, uma das variáveis que podem mostrar algum ajuste no levantamento. Brasil/Balanços - As companhias Ambev, Bradespar, Banco do Brasil, Brasil Telecom, Cedro, Celesc, Cemig, Cia Hering, Company, Copasa, CSU CardSystem, Cyrela, Datasul, Embraer, Light, Mangels, Nossa Caixa, Perdigão, Sabesp, Saraiva, Vigor, OHL Brasil e TAM divulgam seus balanços do segundo trimestre de 2006. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial da primeira semana de agosto. Em julho, a balança alcançou superávit recorde de US$ 5,638 bilhões. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as estimativas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos brasileiros.