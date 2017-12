Mercado de olho nos dados de emprego no Brasil e nos EUA São Paulo, 23 de março - A divulgação de dados de emprego aqui no Brasil e nos Estados Unidos deve chamar a atenção dos investidores. IBGE/Emprego - O IBGE divulga, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Emprego referente a fevereiro. Em janeiro, a taxa subiu 9,2%, ante 8,3% em dezembro de 2005. EUA/Emprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 10h30, os dados sobre novos pedidos de auxílio-desemprego até o último dia 19. EUA/Imóveis - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, ao meio-dia, o dado de vendas de imóveis residenciais usados de fevereiro. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 12h30, os dados de estocagem de gás natural na semana até o dia 17. FGV/IPC-S - A FGV divulga, às 8 horas, o IPC-S da terceira semana de março. Na semana até o último dia 15, o índice teve alta de 0,27%.