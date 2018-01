Mercado de olho nos EUA Com o feriado paulistano pelo aniversário da cidade de São Paulo, não haverá negócios hoje na Bolsa de Valores de São Paulo ou na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Quem trabalha hoje estará acompanhando a agenda fraca de indicadores nos Estados Unidos. Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 22 bilhões em títulos de dois anos nesta quarta-feira. Fed - O diretor do Federal Reserve Mark Olson fala sobre educação em finanças durante evento em Washington. Davos - A economia mundial é tema do Fórum Econômico Mundial na Suíça, em Davos. Lei do Gás - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado marcou para hoje a votação do projeto que cria um marco regulatório específico para o gás natural e seu transporte. Gás natural - O seminário "Novas Tendências do Mercado de Gás Natural", que será realizado pelo Clube do Petróleo, no Rio de Janeiro a partir das 9 horas, abordará tremas como as recentes resoluções da ANP sobre o transporte de Gás Natural, a dependência do mercado brasileiro do gás Boliviano e perspectivas de investimentos do setor.