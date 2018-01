Mercado demanda índice para o setor de construção A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) tem recebido solicitações de diversos agentes do mercado para que seja formatado um índice que reúna apenas os papéis do setor de construção. Neste ano, este foi o segmento que mais cresceu em termos de número de companhias listadas na praça paulista. No entanto, até agora nenhum deles conseguiu alcançar o Ibovespa, o principal índice do mercado. No índice IBRX-50, apenas Cyrela ON representa o setor de construção. Apenas em 2006, fizeram ofertas de ações na Bolsa paulista Rossi Residencial, Gafisa, Company, Cyrela, Abyara, Klabin Segall e Brascan Residential Properties. No momento, estão em andamento as operações da Lopes e da São Carlos. Na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), estão em análise pedidos de abertura de capital da Wtorre Empreendimentos, Camargo Correa, PDG Realty, e Taipe Trancoso Empreendimentos. A Bolsa paulista afirma que tem registrado esta demanda, mas avalia que o movimento ainda está muito no início, uma vez que as diversas ações ainda têm muito pouco tempo de negócios. No entanto, o caso está em estudo e a bolsa acompanha a viabilidade do índice de perto. Atualmente, a Bovespa conta com dois índices específicos para setores, o ITEL, e o IEE, que reúnem papéis de telecomunicações e energia, respectivamente.