Mercado deve avaliar comportamento do varejo americano São Paulo, 27 - O foco dos investidores deverá se concentrar na divulgação do relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista nos Estados Unidos. O objetivo dos analistas será avaliar o comportamento dos consumidores norte-americanos nesta temporada de festas. Também vai merecer atenção os números que sairão sobre as vendas de imóveis residenciais novos no país. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 11h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 23 de dezembro. EUA/Imóveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, o indicador de vendas de imóveis residenciais novos em novembro. EUA/Indústria - O Fed de Chicago divulga o índice de atividade industrial do Meio-Oeste dos EUA em novembro. Consumidor/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, sondagem do consumidor referente a dezembro.