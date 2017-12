Mercado deve monitorar ata do Fed e dados de grandes empresas São Paulo, 20 de julho - Os investidores deverão ter em mãos diversos assuntos importantes que poderão direcionar o rumo dos negócios hoje. Com a agenda de indicadores econômicos vazia no Brasil, o mercado vai monitorar, principalmente, a divulgação da ata do Fed e de resultados de grandes companhias nos Estados Unidos e na Europa. Além do documento do BC americano, também é grande a expectativa para os balanços, já que no início da temporada de divulgação algumas empresas fizeram alertas de que seus ganhos seriam menores do que o projetado por analistas de mercado. EUA/Fomc - O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 15 horas, a reunião da reunião realizada em 28 e 29 de junho. Naquela ocasião, o Fed elevou o juro dos EUA em 0,25 ponto porcentual, para 5,25% ao ano. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, depõe, às 11 horas, no Congresso americano, sobre as condições da economia e a política monetária no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. EUA/Balanços - As empresas Advanced Micro Devices Inc., Continental Airlines Inc., Dow Jones & Co, Ford Motor Co., Google, Honeywell InterNational Inc., Microsoft Corp., Pfizer Inc. e Wachovia Corp. divulgam seus resultados referentes ao segundo trimestre nos Estados Unidos. Europa/Balanços - Grandes companhias divulgam seus balanços na Europa. São elas: Nokia, Colt Telecom, Capita Group, Wyeth, BiC, Accor, SAP, Banco Popular e Iberdrola. Brasil/Balanços - A brasileira Klabin Papel e Celulose divulga seu balanço do segundo trimestre de 2006. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 15 de julho. EUA/Economia - A Conference Board divulga, às 11 horas, o índice dos indicadores antecedentes da economia referente a junho. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até 14 de julho. EUA/Fed/Filadélfia - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) da regional da Filadélfia divulga, às 13 horas, o índice de atividade de julho. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até 10 de julho.S