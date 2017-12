Mercado do Brasil fecha por feriado de Tiradentes São Paulo, 21 - Hoje o mercado financeiro doméstico fica fechado por conta do feriado nacional do Dia de Tiradentes. No exterior, os mercados funcionam normalmente. Nos Estados Unidos, porém, não há a previsão de divulgação de qualquer indicador econômico, mas apenas balanços corporativos. Balanços/EUA - Seis empresas divulgam seus dados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2006: 3M, Ford Motor, Halliburton, Ingersoll Rand, McDonald's e RadioShack.