Mercado eleva para 4,61% projeção de inflação para 2006 As projeções de mercado para o IPCA deste ano subiram de 4,58% para 4,61% segundo a pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada hoje de manhã. Esta foi a segunda alta seguida das estimativas, que estavam em 4,50% há quatro semanas. A nova elevação deixou as previsões um pouco mais distantes da meta central de 4,5% fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para este ano. O porcentual estimado, no entanto, ainda se encontra dentro do intervalo de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixa. A pesquisa do BC registrou, ao mesmo tempo, um aumento das expectativas de IPCA para este ano das instituições TOP 5 de 4,60% para 4,68% no cenário de médio prazo. Apesar da alta, o porcentual ainda é inferior aos 4,70% esperados há quatro semanas. As estimativas suavizadas de IPCA em 12 meses à frente aumentaram pela quinta semana consecutiva e avançaram de 4,60% para 4,62%. Há quatro semanas, estas projeções estavam em 4,50%. As previsões de mercado para o IPCA deste mês de janeiro seguiram a mesma tendência de alta e variaram de 0,49% para 0,51%. Esta foi a segunda alta seguida destas projeções, que estavam em 0,40% há quatro semanas. Para fevereiro, as estimativas de IPCA não se alteraram e prosseguiram em 0,45%. Há quatro semanas, as previsões para o IPCA do próximo mês estavam em 0,44%. A pesquisa do BC registrou, ao mesmo tempo, uma estabilidade das expectativas de mercado para o reajuste dos preços administrados neste ano em 4,50%.