Mercado eleva previsão do PIB e reduz taxa de câmbio O boletim semanal Focus, divulgado hoje pelo Banco Central e que contém projeções das instituições financeiras para diversos indicadores da economia, aponta uma pequena alteração na previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007. A projeção passou de 3,50% para 3,51%, após 30 semanas consecutivas de estabilidade. O aumento pode ter sido provocado pela modificação na metodologia de cálculo do PIB usado pelo IBGE. Na semana passada, o IBGE revisou o crescimento do PIB de 2006 de 2,9% para 3,7%. Para 2008, as projeções de crescimento do PIB subiram de 3,55% para 3,60%. Esta foi a segunda elevação seguida dessas previsões, que estavam em 3,50% há quatro semanas. Inflação O boletim Focus, que reúne previsões de mais de cem instituições financeiras, mostra que a inflação deste ano, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deve ficar em 3,86%. Na semana passada, a projeção do mercado para a inflação era de 3,87%. Nas instituições Top 5 (os cinco bancos com maior índice de acerto das previsões), as estimativas de IPCA para este ano no cenário de médio prazo não mudaram e prosseguiram estáveis em 3,80%. Nos dois casos, as estimativas de IPCA seguem abaixo da meta central de 4,50% fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A previsão de aumento dos preços administrados para este ano caíram de 3,70% para 3,65%. Para 2008, as projeções de alta dos preços administrados não mudaram e prosseguiram em 4%. Juro básico O mercado financeiro vê a taxa Selic (juro básico da economia brasileira) em 11,5% ao ano no final deste ano, de acordo com o boletim Focus. Para o final de 2008, as projeções de juros continuaram estáveis em 10,5% ao ano. Para abril, as projeções dos bancos para a taxa de juros estão em 12,50% ao ano. O porcentual estimado embute uma expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) voltará a reduzir os juros em 0,25 ponto porcentual na reunião dos dias 17 e 18 deste mês. A taxa Selic em vigor está em 12,75% ao ano. Câmbio As projeções do mercado financeiro para a taxa de câmbio no final de abril caíram de R$ 2,10 para R$ 2,08 por dólar. As estimativas de câmbio para o fim do ano recuaram de R$ 2,12 para R$ 2,11 por dólar. As projeções para a taxa de câmbio no fim de 2008, em contrapartida, seguiram estáveis em R$ 2,20.