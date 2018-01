Mercado espera desfecho da reunião da Opep O mercado está focado no encontro da Opep, para ver se o grupo irá cortar novamente a produção de petróleo. Embora a perspectiva do encontro de hoje tenda a limitar o movimento dos preços no mercado futuro e reduzir a liquidez, para alguns especialistas a tendência continua de alta para a commodity. E isto pode mexer com o desempenho dos mercados. Opep/Reunião - Os ministros do Petróleo dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) se reúnem em Abuja (Nigéria). IGP-10/FGV - A Fundação Getúlio Vargas divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) referente a dezembro. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 9. EUA/Importações - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o índice de preços das importações em novembro. EUA/Gás - O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos divulga, às 13h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o dia 8. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 19h30, os dados da oferta monetária na semana até o dia 4.