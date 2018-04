Mercado está mais otimista e prevê ações em alta

A percepção do mercado financeiro para o desempenho do Ibovespa na próxima semana é positiva. Termômetro Broadcast Bolsa, que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do principal índice acionário brasileiro nos pregões seguintes, mostra que o porcentual dos que esperam por alta é o maior em oito semanas. Ao mesmo tempo, a parcela dos que veem possível desvalorização foi a menor no mesmo período. Entre as 26 respostas coletadas, 76,92% têm expectativa de valorização em contrapartida aos 7,69% mais pessimistas, que esperam pela baixa. Já para 15,38%, a expectativa é pela estabilidade. O Ibovespa encerrou a semana com ganhos acumulados de 1,44%.

A agenda de divulgação de indicadores pelo governo federal recheia a próxima semana. A partir de quarta-feira, o Banco Central apresenta os dados das transações correntes do Brasil com outros países, além do fluxo de investimento estrangeiro. Um dia depois, o Ministério da Fazenda torna público o resultado primário do Governo Central. No mesmo dia, o BC revela as estatísticas monetárias de crédito. Na sexta-feira, o Tesouro Nacional divulga o relatório da dívida pública.

Na cena política, é aguardada pesquisa Ibope que ouve eleitores de São Paulo, maior colégio eleitoral do País, com foco na corrida à Presidência, ao governo do Estado e ao Senado (para quem disputa pelo Estado). O resultado sai na edição do Jornal da Band do dia 24.

A temporada de balanços do primeiro trimestre segue tanto aqui como no exterior. No Brasil, estão previstas as divulgações de Santander e Bradesco, além de Vale, Embraer e Suzano. Nos Estados Unidos, as atenções se voltam para o setor de tecnologia com resultados de Microsoft, Amazon e Google. Ainda, EUA, Reino Unido e França divulgam o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre.