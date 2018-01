Mercado faz pausa para folego e Milão recua 0,03% A Bolsa de Milão fechou com o índice S&P-Mib em baixa de 12 pontos (0,03%), em 36.654 pontos. O mercado fez uma pausa para tomar fôlego, depois das altas recentes, e que os investidores ficaram à espera de notícias que dêem direção às Bolsas internacionais, em especial o resultado da reunião do Fed. Maurizio Milano, da Banca Sella, comentou que os volumes reduzidos e os movimentos limitados dos preços das ações "indicam que não há interesse em assumir posições aos preços atuais". As ações da Fiat caíram 1,50% e as da Luxottica recuaram 3,33%, devido à realização de lucros; ambas tiveram altas fortes ontem, em reação a seus informes de resultados. Traders disseram que nesta quarta-feira o mercado estará atento ao informe de resultados da Enel (cujas ações subiram 0,19% hoje). No mês de janeiro, o S&P-Mib acumulou uma alta de 2,66%.