Bolsa cai com exterior pesado e apreensão quanto à prisão de Lula

A Bovespa opera em queda na manhã desta sexta-feira, 6, pressionada pelo mau humor nos mercados acionários internacionais diante de um novo capítulo da guerra comercial retórica entre Estados Unidos e China. Internamente, o mercado repercute a ordem de prisão ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convocado a entregar-se hoje às 17 horas na superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

A última hora foi marcada por deterioração acelerada e intensa dos preços dos ativos no mercado doméstico, em resposta ao aumento das dúvidas dos investidores quanto à prisão de Lula ainda hoje e sobre a chance de ele conseguir um habeas corpus. Ainda, há grande incerteza sobre os desdobramentos do caso e em relação ao cenário eleitoral, principalmente sobre quem atrairia as intenções de votos no petista.

"A possibilidade de Lula não se entregar levou o dólar a bater níveis de stop loss", afirmou operador da corretora Fair Hideaki ao Broadcast. No dólar futuro de maio, a cotação máxima atingiu R$ 3,3810 (+0,90%).

Os ajustes ocorreram em meio à divulgação de que o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu que a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, se manifeste sobre um eventual erro na distribuição de um habeas corpus impetrado por um advogado de São Bernardo do Campo (SP) a favor do ex-presidente Lula. Ele diz que o habeas corpus deveria ter ido para o ministro Alexandre de Moraes.

Segundo os profissionais de mercado consultados, a piora ocorreu também em meio ao reforço da cautela no exterior, com a possível guerra comercial entre Estados Unidos e China. Na avaliação da Moody's, a escalada da tensão comercial pode ter impacto econômico e financeiro além do que seria transmitido por meio de canais de comércio direto, caso as tarifas planejadas sejam implementadas.

Às 11h40, o dólar valia R$ 3,3731, em alta de 0,98%. O DI para janeiro de 2021 apontava 8,09%, de 8,02% no ajuste de ontem. O Ibovespa recuava 1,23%, aos 84.161,50 pontos. Em Nova York, o Dow Jones caía 1,08%.