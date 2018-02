Mercado fica atento a discurso de presidente do BC americano São Paulo, 25 de agosto - Os investidores já não apostam em nova alta nas taxas de juro nos Estados Unidos, mas agora se preocupam com o ritmo de desaceleração econômica do país. Ao fim de uma semana que contou com a divulgação de indicadores que abalaram as bolsas, os mercados darão especial atenção hoje ao que o presidente do banco central norte-americano tem a dizer. O tema de seu discurso não envolve a situação atual da economia dos EUA, mas o assunto pode ser abordado. Não há indicadores relevantes programados para hoje, seja no Brasil, seja nos EUA. EUA/Presidente do Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, discursa no simpósio econômico anual do Federal Reserve Bank de Kansas City, em Jackson Hole (Wyoming), às 11 horas (de Brasília). O tema é "integração econômica global: o que é novidade e o que não é?".