Mercado fica atento a presidente do BC americano São Paulo, 1º de novembro - Os investidores passaram a apostar, esta semana, que o Banco Central dos EUA reduzirá a taxa básica de juros do país no ano que vem. Hoje, o presidente do BC norte-americano pode alimentar ou enfraquecer essa tese, o que teria impacto nas bolsas de Nova York e, provavelmente, respingaria no Brasil. O tema de seu discurso não é a política monetária, mas ela pode ser abordada. EUA/Discurso - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, discursa sobre instituições financeiras e desenvolvimento comunitário na conferência anual da Opportunity Finance Network, em Washington, a partir das 15 horas (horário de Brasília). EUA/Indústria - O ISM (ex-NAPM) divulga às 12 horas (horário de Brasília) o índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras referente a outubro. EUA/Trabalho - Às 10h15 (horário de Brasília), a ADP/Macroeconomic Advisors divulga sua estimativa para o número de postos de trabalho criados em outubro EUA/Construção - Às 12 horas (horário de Brasília), o Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga o indicador de gastos (investimentos) no setor de construção em setembro. EUA/Imóveis - Às 12 horas (horário de Brasília), a Associação Nacional dos Corretores de Imóveis divulga o indicador de vendas pendentes de residências de setembro. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos divulgam ás 12h30 (horário de Brasília) suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 27 de outubro. EUA/Balanços - As empresas norte-americanas Allergan, Angiotech Pharma, Burger King, Clorox, Dominion Resources, Electronic Data Systems, Marsh & McLennan, Mastercard, Newmont Mining, Prudential Financial, Time Warner e TRW Automotive divulgam seus balanços do terceiro trimestre deste ano. Ministério/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga às 10 horas o resultado da balança comercial do mês de outubro. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) fechado de outubro.