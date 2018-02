Mercado fica de olho em reunião do BC com analistas São Paulo, 21 de agosto - O mercado financeiro vai procurar identificar hoje no discurso de representantes do Banco Central, durante sua reunião trimestral com analistas, alguma pista a respeito das futuras decisões sobre a taxa básica de juros (Selic) e sobre os leilões de compra de dólares realizados pelo BC. Nos EUA, nenhum indicador econômico deverá ser divulgado. BC/Reunião - O Banco Central (BC) reúne-se em São Paulo com analistas. Serão ao menos três sessões, às 11h30, às 14h30 e às 16 horas. A reunião é trimestral. BC/Focus - Representantes do Banco Central (BC) divulga pela manhã a pesquisa Focus, semanal. A Focus aponta as expectativas do mercado para os principais números da economia brasileira, entre eles o PIB, a taxa básica de juros (Selic), a taxa de câmbio e índices de inflação.