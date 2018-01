Mercado financeiro do Brasil altera horário amanhã O mercado brasileiro vai alterar seu horário de funcionamento, amanhã, dia de jogo do Brasil contra Gana, pela Copa do Mundo, ao meio-dia. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) o pregão funcionará das 10 horas às 11h45, no período da manhã, e das 14h30 às 17 horas, no período da tarde. A Bovespa informou também que o After Market, que permite a negociação de ações no período noturno após o horário regular, de forma eletrônica, funcionará normalmente das 17h30 às 19 horas na terça-feira. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) a interrupção dos negócios na terça-feira será feita a partir das 11h30. No Sisbex (sistema de negociação eletrônica de dólares na BM&F) haverá intervalos nos mercados futuros a partir do horário acima até as 14h30, quando os trabalhos normais serão restabelecidos. Na BM&F, haverá intervalo no mercado futuro de Ibovespa das 11h45 às 14h30. Nos demais, das 11h30 às 14h30, inclusive para o dólar à vista. O Mercado de Balcão, as Clearings de Derivativos, de Câmbio e de Ativos manterão o horário normal de funcionamento e liquidação, ressalvando-se a Clearing de Ativos, na qual será antecipada, para as 11h30, a divulgação do resultado a ser liquidado na data, em títulos e em recursos financeiros.