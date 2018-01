Mercado financeiro do Brasil opera com volatilidade O mercado financeiro opera com volatilidade hoje, mesmo após o dado sobre o payroll (números de vagas criadas) em novembro nos Estados Unidos ter subido mais do que esperado e ter reforçado a impressão de pouco suave da economia norte-americana. Em Nova York, as bolsas oscilaram para baixo e para cima, movidas, por um lado por preocupações de que os juros não caiam no curto prazo e também pelo índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (caiu para 90,2 em dezembro, de 92,1 em novembro). Às 14h41, o Dow Jones subia 0,28% e o Nasdaq tinha ganho de 0,68%. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanha o desempenho de Wall Street. Também às 14h40, o Ibovespa subia 0,54%, aos 43.140 pontos. O valor financeiro projetado para o fim do dia na bolsa paulista é de R$ 2,81 bilhões. No câmbio, o dólar comercial recuava 0,19%, a R$ 2,139. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) o dólar à vista operava com estabilidade, cotado a R$ 2,143.