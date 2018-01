Mercado financeiro pára no Brasil O ano de 2006 acabou ontem para os mercados domésticos. Hoje só funcionam as mesas de câmbio e juros para operações interbancárias pontuais, que não interferem nas cotações. O mercado financeiro do Brasil retoma suas atividades na terça-feira. Nos Estados Unidos, alguns mercados fecham mais cedo nesta sexta-feira, por causa do ano-novo, com exceção das bolsas de valores, que vão manter os horários normais de transações.