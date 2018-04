Mercado foca ambiente doméstico, com feriado nos EUA São Paulo, 9 de outubro - Um feriado nos Estados Unidos (Dia de Colombo) esvaziou a agenda de indicadores econômicos norte-americanos. As Bolsas de Nova York, contudo, operam hoje normalmente, e por isso seu movimento deve ser acompanhado pelo mercado doméstico. Por aqui, nenhum indicador forte tem divulgação prevista, o que pode fazer com que o peso de notícias políticas aumente. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da primeira semana de outubro. BC/Focus - O Banco Central (BC) apresenta às 8h30 a pesquisa semanal Focus, com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos brasileiros. Ministério/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga às 10 horas o resultado da balança comercial da semana encerrada em 8 de outubro.