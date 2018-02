Mercado foca confiança do consumidor dos EUA São Paulo, 26 de setembro - Os investidores continuam colecionando dados para tentar avaliar o ritmo de desaquecimento da economia norte-americana. Hoje, o mais importante deles é o índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos. No Brasil, nenhum indicador relevante tem divulgação prevista para hoje. EUA/Consumidor - Às 11 horas (horário de Brasília), a Conference Board divulga o índice de confiança do consumidor norte-americano de setembro; economistas prevêem que ele tenha subido para 103,0 em setembro, ante 99,6 em agosto. EUA/Varejo - A Instinet divulga às 9h55 (horário de Brasília) o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista norte-americano na semana até 23 de setembro. EUA/Indústria - O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Richmond divulga às 11 horas (horário de Brasília) seu índice de atividade industrial regional de setembro. EUA/Discursos - Às 11 horas (horário de Brasília), a diretora do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) Susan Bies fala sobre o Acordo Basiléia II no Comitê de Assuntos Urbanos e Moradia do Senado, em Washington. Às 20h45 (horário de Brasília), o presidente do Fed de Kansas City, Thomas Hoenig, fala em evento com local e tema não divulgados até a tarde de ontem. Tesouro/Resultado - O Tesouro Nacional divulga o resultado primário do governo central de agosto.