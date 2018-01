Mercado foca dados de desemprego e atividade industrial São Paulo, 22 de fevereiro - Após um dia agitado, o mercado terá hoje dados de menor relevância para acompanhar (ontem foi divulgado o índice de preços ao consumidor norte-americano e a ata da última reunião do BC dos EUA). Os mais importantes se referem a desemprego e atividade industrial. No Brasil, o IBGE divulga a taxa de desemprego de janeiro. Nos Estados Unidos, sai o número de pedidos de auxílio desemprego solicitados na semana até o dia 17 de fevereiro e o índice de atividade industrial regional do Federal Reserve Bank de Kansas City. Por causa do feriado do carnaval, a divulgação do saldo da balança comercial relativo à terceira semana de fevereiro foi adiado para hoje. Todos os horários de eventos no exterior foram convertidos para o horário de Brasília. IBGE/Desemprego - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga às 9h30 a taxa de desemprego de janeiro. EUA/Indústria - O Federal Reserve Bank de Kansas City divulga às 14 horas seu índice de atividade industrial regional de fevereiro. EUA/Desemprego - Às 11h30, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 17 de fevereiro. EUA/Petróleo - Às 13h30, o Departamento de Energia (DoE) e o American Petroleum Institute (API, do setor privado) divulgam suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 16 de fevereiro. No mesmo horário, o DoE divulga o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até 16 de fevereiro. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga às 7 horas a segunda prévia de fevereiro do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). MDIC/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulga às 10 horas, pela internet, os números gerais da balança comercial relativos à terceira semana de fevereiro. O detalhamento sairá às 15 horas.