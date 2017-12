Mercado foca juro nos EUA e inflação no Brasil São Paulo, 10 de maio - A indefinição sobre a extensão do ciclo de aperto monetário dos Estados Unidos e a divulgação do principal índice de inflação no Brasil devem focar a atenção dos investidores. EUA/Juros - O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do banco central dos Estados Unidos deve anunciar, às 15h15, sua decisão sobre a nova taxa básica de juros do país. Os juros nos Estados Unidos subiram 16 vezes consecutivas. A grande expectativa é em relação ao comunicado que acompanha a decisão pois ele, eventualmente, poderá indicar até quando a taxa básica de juros poderá continuar subindo. IBGE/IPCA - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril. A expectativa, conforme apurou o serviço AE Projeções, da Agência Estado, deverá ficar abaixo da variação de 0,43% apurada em março, embora acima do 0,17% do IPCA-15 do mês passado. FGV/IGP-DI - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de abril. Em março, o indicador caiu 0,45%. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, a prévia do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da primeira quadrissemana de maio. IPC fechou abril em alta de 0,01%. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 5. Na semana anterior, os estoques de gasolina ficaram acima do previsto. EUA/Contas - O Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 15 horas, o resultado das contas do governo federal do país em abril. Brasil/Balanços - As empresas brasileiras Pão de Açúcar, Lojas Americanas e Ultrapar divulgam seus balanços do primeiro trimestre deste ano. EUA/Balanços - As companhias Cisco Systems, Walt Disney e Legg Mason divulgam seus dados financeiros referentes ao primeiro trimestre deste ano. Europa/Balanço - A empresa dinamarquesa Carlsberg apresenta seu informe financeiro dos três primeiros meses de 2006. Tesouro/Prefixados - O Tesouro Nacional realiza, das 12 às 13 horas, leilão de compra de até 1,5 milhão de Letras do Tesouro Nacional (LTN, título prefixado) com vencimento em 1/7/2006.