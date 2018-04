Mercado foca PIB americano do terceiro trimestre São Paulo, 27 de outubro - A primeira estimativa do PIB norte-americano no terceiro trimestre será divulgada esta manhã, antes da abertura dos pregões, e tem potencial para ditar o movimento dos mercados nos Estados Unidos pelo resto do dia, influenciando, por conseqüência, os mercados brasileiros. EUA/PIB - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga às 9h30 (horário de Brasília) a primeira estimativa do PIB norte-americano no terceiro trimestre. Economistas prevêem crescimento de 2,0%, ante alta de 2,6% no trimestre anterior. EUA/Discurso - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Minneapolis, Gary Stern, fala sobre as perspectivas da política monetária durante conferência da Associação Econômica do Vale do Mississippi, em Minneapolis (Minnesota), marcada para as 14h05 (horário de Brasília). EUA/Consumidor - Às 10h45 (horário de Brasília), a Universidade de Michigan divulga para seus assinantes o índice de sentimento do consumidor final de outubro. EUA/Balanços - A lista de empresas que devem divulgar balanços de terceiro trimestre hoje nos Estados Unidos inclui Avon Products, Borg Warner, Chevron, Ingersoll Rand e Timberland.