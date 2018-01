Mercado futuro de juros mantém queda A pesquisa semanal Focus do Banco Central (BC), divulgada hoje, confirmou que a aposta majoritária do mercado financeiro para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) é de mais um corte de 0,5 ponto porcentual na taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. As projeções das instituições financeiras que respondem à pesquisa passaram dos 13,50% para 13,25% ao ano. Essa expectativa ainda não está totalmente precificada na curva de juros. Mas, dizem operadores, essa é a hipótese mais considerada nas mesas de operação e, a cada dia, o mercado financeiro reduz os prêmios nos contratos. E esse movimento deve prosseguir nesta segunda-feira, especialmente nos contratos de longo prazo, onde há mais prêmio e, por isso, oferecem mais oportunidade de negócio. "O mercado está totalmente descolado do cenário internacional e opera com base no cenário doméstico", afirma um operador. "Pode ser até um pouco perigoso, mas o mercado avalia que apenas uma mudança muito drástica no processo de desaceleração econômica nos Estados Unidos poderia colocar em risco o cenário benigno que foi traçado", acrescenta. A inflação em queda e a recuperação tímida da atividade econômica continuam sendo apontados como os argumentos do cenário positivo. E, arriscam operadores, nem mesmo os próximos indicadores de atividade e inflação que saem esta semana podem atrapalhar esse movimento otimista. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros, o juro projetado pelo contrato futuro de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 tinha taxa de 12,89% ao ano na abertura, ante 12,90% na sexta-feira.