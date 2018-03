Mercado imobiliário dos EUA seguirá fraco no ano que vem

O mercado imobiliário nos Estados Unidos, aquele que serviu de gatilho para a maior crise global em décadas, ainda tem alguns anos de fraqueza pela frente antes de se recuperar totalmente. A afirmação foi feita hoje pelo economista William C. Handorf, ex-diretor do Fed de Richmond, professor de finanças da Universidade George Washington e diretor do Federal Home Loan Bank of Atlanta. Os Federal Home Loan Banks são cooperativas que tomam emprestado recursos no mercado interno e internacional para que possam emprestar a taxas mais baixas a bancos que financiam imóveis. Depois do Fed, são os que mais emprestam para esse tipo de financiamento.

Ouça a entrevista na íntegra

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Vejo ainda muita fraqueza no mercado imobiliário e podemos esperar por mais execuções de hipotecas por alguns anos, a menos que sejam criados muitos empregos", afirmou, em entrevista ao AE Broadcast Ao Vivo. Handorf esteve em São Paulo onde participou de evento na Fecomércio.

Quando fala em criação de empregos, Handorf se refere a 10 milhões de novas vagas. "Perdemos 7 milhões de empregos (nos EUA) nos últimos dois anos. E temos que criar todos os anos pelo menos 1,5 milhão de vagas para acomodar aqueles que vão ter seu primeiro emprego. É uma situação muito difícil. Há uma carência de ao redor de 10 milhões de vagas que deverão ser criadas para que o país cresça de 3% a 3,5% como espera a atual administração", disse. O economista espera que o país cresça de 1% a 2% em 2010.

Sem emprego e tendo que devolver as casas que muitas vezes estavam acima do seu padrão, o cidadão americano deverá começar a optar por imóveis menores ou viver de aluguel, disse o economista. Para aqueles que querem comprar sua primeira casa a situação deve voltar a ficar mais difícil com o fim dos incentivos que foram dados pelo governo para estimular a compra do primeiro imóvel. Em fevereiro deste ano, o departamento americano do Tesouro anunciou a concessão de um crédito fiscal de US$ 8 mil aos compradores do primeiro imóvel. O incentivo expira em 1º de dezembro.

"Os preços dos imóveis começaram a reagir desde o verão (no Hemisfério Norte). Mas veremos o mercado imobiliário caminhando com dificuldade nos próximos anos, ao mesmo tempo em que a economia real deve mostrar um crescimento muito lento e errático em 2010 e 2011", afirmou Handorf.

Handorf prevê que os preços de imóveis estarão muito instáveis, podendo ter vários momentos de baixa, e o setor de imóveis comerciais deve seguir problemático. Questionado se apesar de fraco, o mercado imobiliário tem poder para causar mais danos à economia real, o economista é enfático: "Absolutamente".