Mercado melhora humor: Bovespa sobe 0,55% e dólar interbancário cai 0,14% O humor do mercado financeiro melhorou desde a abertura. Às 10h41, o índice Bovespa apresentava ganho de 0,55%, aos 35.970 pontos. As ações preferenciais da Petrobras subiam 1,26%, mesmo com o recuo de 1,77% na cotação do barril de petróleo no mercado londrino. O índice Dow Jones subia 0,14%, as bolsas européias tinham forte ganho (com alta de 0,68% em Paris, de 0,59% em Frankfurt e de 0,31% em Londres). No mesmo horário, o dólar interbancário no mercado brasileiro perdia 0,14%, a R$ 2,173.