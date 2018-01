Mercado monitora dados de trabalho nos EUA São Paulo, 2 de junho - Com a ausência de indicadores a serem divulgados no Brasil e a incerteza com relação à política monetária norte-americana, a agenda nos Estados Unidos deve ser monitorada minuciosamente. O destaque é o número de vagas criadas no país referente a maio, mais conhecido como "payroll". EUA/Emprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, os dados do nível de emprego em maio (número de postos de trabalho criados, taxa de desemprego e salário médio por hora trabalhada), o chamado "payroll". EUA/Indústria - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, o indicador de encomendas à indústria em abril. Em março, o índice apresentou alta de 4,2%. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até o último dia 26. EUA/Fed/Chicago - O presidente do Federal Reserve Bank de Chicago, Michael Moskow, fala, às 14h30, sobre as perspectivas da economia norte-americana, durante evento em Chicago (Illinois).