Mercado monitora exterior São Paulo, 12 de maio - Com a agenda fraca de indicadores tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os investidores deverão continuar monitorando o comportamento das bolsas norte-americanas para definir posições. FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) informa, às 8 horas o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da primeira prévia de maio. No fechamento de abril, o indicador registrou deflação de 0,42%. IBGE/Construção - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os Custos e Índices da Construção Civil de abril. EUA/balança - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o saldo da balança comercial norte-americana de março. EUA/Importação - O Departamento do Trabalho divulga, às 9h30, o indicador de preços das importações em abril. EUA/Michigan - A Universidade de Michigan divulga, às 10h45, o índice de sentimento do consumidor preliminar de maio. Europa/Balanços - As companhias Parmalat, ThyssenKrupp AG, Telefónica SA e Salzgitter AG divulgam seus dados financeiros do primeiro trimestre. Brasil/Balanço - As empresas brasileiras Arcelor, Equatorial, Fras-le, Light, Nossa Caixa, OHL (holding de concessões de rodovias), Petrobras, Perdigão e Randon divulgam seus balanços financeiros referentes aos três primeiros meses do ano.