Mercado monitora produção industrial e dados da Anfavea São Paulo, 6 de junho - Com a fraca agenda de indicadores nos Estados Unidos nesta semana, os investidores podem ficar atentos à divulgação de índices brasileiros para tomar decisões. Os destaques de hoje ficam por conta da produção industrial, do IBGE, e dos dados de produção e venda de veículos da Anfavea. IBGE/Indústria - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados da produção industrial de abril. Em março, a produção da indústria caiu 0,3%. Anfavea/Veículos - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga, às 11 horas, os indicadores de produção e vendas de abril. EUA/Comércio - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o último dia 3. Fed/Susan Bies - A diretora do Fed (o banco central dos Estados Unidos), Susan Bies, fala às 12h15 durante conferência sobre gestão de risco em Coronado (Califórnia). Fed/ Thomas Hoenig - O presidente do Federal Reserve Bank de Kansas City, Thomas Hoenig, fala, às 15h45, sobre as perspectivas da economia e a política monetária durante evento em Montrose (Colorado).