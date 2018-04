Mercado observa atividade industrial dos EUA São Paulo, 24 de outubro - A espera pela definição, amanhã, da taxa básica de juros norte-americana deve aumentar as atenções que o mercado voltará ao índice de atividade industrial regional de Richmond, que será divulgado hoje. A taxa de juros será definida em reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), do banco central dos Estados Unidos. EUA/Indústria - O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Richmond divulga às 11 horas (horário de Brasília) seu índice de atividade industrial regional de outubro. EUA/Varejo - Às 9h55 (horário de Brasília), a Instinet divulga o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista norte-americano na semana até 21 de outubro. IBGE/IPCA-15 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de outubro. EUA/Balanços - As empresas norte-americanas AK Steel Altria Group, Amazon.com. BellSouth, Chicago Mercantile Exchange, Corning, DuPont, Foundry Networks, Ingram Micro, KLA-Tencor, Legg Mason, Lockheed Martin, Meridian Gold, Nabors Industries, Phelps Dodge, RF Micro Devices e Stanley Works divulgam seus balanços do terceiro trimestre deste ano.